Новая мутация коронавируса добралась до России

Медики в единичных случаях стали определять у пациентов новую мутацию коронавируса - штамм "дельта" AY.4.2, - рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в России. В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, потому сейчас происходит некоторая путаница", - рассказал Хафизов, уточнив, что новый вариант – это одно из множества ответвлений линии "дельта", передает РИА Новости.

Насколько новая мутация заразнее, сказать пока сложно, однако вероятность его широкого распространения в России и мире достаточно высока. Мало того – специалист не исключил, что эта разновидность "дельты" может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости.

Напомним, новый вариант штамма "дельта" получил распространение в Великобритании, и министр здравоохранения страны Саджид Джавид не исключил, что он может быть на 10-15% заразнее, чем штамм "дельта"