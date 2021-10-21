Вице-премьеры Азербайджана, России и Армении продолжат переговоры в Москве

Сегодня в Москве состоится очередная встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, в ходе которой еще раз прозвучит позиция Азербайджана, - напомнил накануне на встрече с представителями общественности Зангиланского района президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся того, чего хотим", - добавил президент, передает Тренд.

Напомним, накануне вечером стартовал новый раунд переговоров в рамках трехсторонней комиссии в составе вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.