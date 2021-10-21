Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток

Пассажиропоток в международном аэропорту Нальчика увеличился до 250 тыс в 2021 году, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР).

"В текущем году количество авиарейсов [в аэропорту Нальчика] увеличено на шесть рейсов, а именно в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Душанбе, Ереван (Таджикистан и Армения - новые направления для аэропорта - прим. ред.)", - передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, работа по дальнейшему расширению географии региональных и международных авиарейсов из аэропорта Нальчик продолжается. "Пассажиропоток увеличен, на сегодняшний день составляет более 250 тыс, до конца года планируется увеличить его до 300 тыс", - сказал он.