Литва обеспечила себя электроэнергией за счет Украины - депутат Рады

Литва, призывавшая Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, стала сама активно закупать ее электричество, написал в своем аккаунте в Facebook депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Литва резко увеличила закупки электроэнергии в Беларуси, и хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС", - написал Герус, передает РИА Новости.

Так, переток электроэнергии в Литву резко вырос после подключения первого блока Белорусской АЭС 4 октября, а уже 19 октября были достигнуты максимальные показатели за последние полгода, - заявил депутат, добавив: также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из из Калининграда.

"Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", - пришел к выводу Герус.