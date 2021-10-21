Коронавирус помог россиянам начать экономить – соцопрос

После введения QR-кодов и других ограничений из-за ковида россияне получили возможность экономить, чем успешно пользуются более половины (52%) жителей страны, - показало исследование группы IDF Eurasia.

"Новые противоэпидемические меры предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства на фоне усиливающийся неопределенности", - рассказала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко, передает ТАСС.

Незначительно экономить после введения ограничений стали 20% россиян, 17% опрошенных не увидели никакой разницы в своих тратах, а 11%, наоборот, стали тратить больше.

30% респондентов планируют копить сэкономленные деньги, 22% - досрочно погасить кредиты, займы и долги, по-прежнему будут тратить 33%, а еще 11% наконец получили возможность сделать давно запланированные крупные покупки, - говорится в материалах исследования.