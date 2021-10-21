На Украине вступили в силу новые коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня на Украине вступают в силу новые антикоронавирусные ограничения: попасть в соседнюю область любым видом транспорта теперь можно лишь при наличии вакцинации от коронавируса или негативного теста на него.

"Начинают работать новые правила пассажирских перевозок: все межобластные перевозки будут разрешены, если пассажиры имеют COVID-сертификат или действующий негативный текст. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусом транспорте", - сообщил накануне на заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнив, что новые правила не затрагивают общественный транспорт в городах и перевозки в пределах одной области, передает ТАСС.

Новые правила не распространятся на несовершеннолетних. "Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик", - пояснили в Минздраве страны, отметив, что проверять соответствие документов новым требованиям с сегодняшнего дня начнет полиция.