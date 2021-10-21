ДТП с автобусом под Владимиром унесло четыре жизни

Минувшей ночью во Владимирской области рейсовый автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, - сообщает сайт регионального главка МВД.

Авария произошла на 187-м км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе. Двигавшийся в направлении Нижнего Новгорода автобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, стоявшим на обочине.

"По состоянию на 05.00 известно о четырех погибших и шести пострадавших", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Причины аварии пока неизвестны, на месте ДТП работают следователи.