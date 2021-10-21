Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане снова растет

Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане снова идет в рост – в стране выявленных новых инфицированных за минувшие сутки составило 1844 человека. Лидерство по заболеваемости COVID-19 удерживает город Алматы, следом идут Павлодарская область и Нур-Султан.

Так, в Алматы выявлено 309 новых заболевших, в Павлодарской области – 186 инфицированных, в Нур-Султане – 185 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших за сутки зафиксировано в Алматинской (158), Северо-Казахстанской (151), Карагандинской (150), Акмолинской (146), Костанайской (123) и Восточно-Казахстанской (119) областях, - сообщает министерство здравоохранения.

Напомним, накануне в стране было выявлено 1 683 новых заболевших COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 923 060 заболевших COVID-19.