Матч "Кайрат" - "Астана" впервые покажет российское телевидение

Встречу 25-тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Астаной" покажет телеканал "Матч!", сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги республики.

По согласованию с казахстанским телеканалом Qazsport, а также в связи со сформированной эфирной сеткой канала "Матч!" игра между командами назначена на 15:00 по местному времени.

Стоит отметить, что встречу между командами российское телевидение покажет впервые.

Матч "Кайрат" - "Астана" состоится 24 октября и пройдет на Центральном стадионе Алматы.