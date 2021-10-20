Ставропольские улицы частично освободят от маршруток

Маршрутки частично уберут с улиц Ставрополя, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Борис Борисов.

По его словам, речь идет о пяти дублирующих маршрутах - автобусы малой вместимости под №10, 12, 13, 14 и 46 не будут выходить в рейсы с 1 апреля 2022 года.

"Маршрутки малой вместимости, которые сейчас ездят по этим маршрутам уберут, и вместо них будут курсировать автобусы вместимостью более 50 человек", - цитирует чиновника АиФ-СК.

Он добавил, что в данный момент большинство маршруток в краевой столице вмещают в лучшем случае 25 человек, более вместительные автобусы помогут уменьшить количество транспорта на улицах Ставрополя, уменьшить пробки и поднять качество обслуживания пассажиров.

Борисов уточнил, что в Ставрополе некоторое время назад проводились конкурсы на иные маршруты, ранее рассматривавшиеся как нерентабельные. Скоро перевозки начнутся и по ним.