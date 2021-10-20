Работы мастера микроминиатюр можно будет увидеть в Ставрополе

Выставка микроминиатюр мастера из Новосибирска Владимира Анискина заработает в октябре в музее-заповеднике Ставропольского края, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В коллекции новосибирского мастера Владимира Анискина более 230 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра. На выставке работ-невидимок в Ставропольском государственном музее-заповеднике будут представлены 34 работы мастера. В их числе "Самая маленькая копия монеты", занесенная в книгу рекордов Гиннесса, и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России", - цитирует сообщение ТАСС.

Выставка будет действовать в главном здании музея-заповедника с 22 октября до конца января следующего года.

Владимир Анискин создает микроминиатюры с 1998 года. Среди его творений есть и классические работы, например, подкованная блоха и караван верблюдов в ушке иглы. С 1999 года мастер трудится в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН: он создает микродатчики для аэродинамических исследований и других областей науки.