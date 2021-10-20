"Лукойл" совершил крупнейшее в истории размещение бондов

Российская нефтяная компания "Лукойл" разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, объем обоих выпусков составил $1,15 млрд. Один из них размещен на 5,5 лет, а второй - на 10 лет.

"Это крупнейшее размещение "Лукойла" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - цитирует Шулакова ТАСС.