Лига чемпионов: "Зенит" упустил ничью в матче с "Ювентусом"

В Санкт-Петербурге только что завершился матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе H между "Зенитом" и туринским "Ювентусом". Победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.

Единственный мяч на 86-й минуте забил полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски.

После трех туров "Ювентус" с 9 очками возглавляет группу H. На втором месте находится лондонский "Челси" (6 очков), на третьем - "Зенит" (3 очка). "Мальме", не набравший пока ни одного очка, занимает последнее, четвертое место.