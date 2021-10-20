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РФПИ: ВОЗ одобрит "Спутник V" в ближайшие месяцы

РФПИ: ВОЗ одобрит &quot;Спутник V&quot; в ближайшие месяцы

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит отечественный препарат от коронавируса "Спутник V" в ближайшие пару месяцев.

"ВОЗ только что объявила, что они возобновляют свое рассмотрение "Спутник V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию. Об этом сообщила пресс-служба вакцины.

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