"Победа" начнет летать на курорты Египта в конце декабря

Российский лоукостер "Победа" начнет выполнять полеты из Москвы на курорты Египта с конца декабря, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"Первый рейс "Победы" в Шарм-эш-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря", - цитирует его ТАСС.

Напомним, авиасообщение с египетскими курортами было прервано в 2015 году после катастрофы лайнера "Когалымавиа" на Синае. Оно было возобновлено этим летом.