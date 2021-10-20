Анкара и Тегеран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

В среду, 20 октября, в Тегеране состоялась встреча министров внутренних дел Ирана и Турции Ахмада Вахиди и Сулеймана Сойлу.

В ходе встречи главы ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере безопасности.

Документ предусматривает предотвращение всех видов террористических и противоправных действий в отношении двух стран, в первую очередь в приграничных регионах. Он тaкжe прeдпoлaгaeт coтрудничecтвo в рaзличных сферах прaвooхрaнитeльнoй дeятeльнocти, передает агентство Anadolu.