Анкара и Тегеран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
В среду, 20 октября, в Тегеране состоялась встреча министров внутренних дел Ирана и Турции Ахмада Вахиди и Сулеймана Сойлу.
В ходе встречи главы ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере безопасности.
Документ предусматривает предотвращение всех видов террористических и противоправных действий в отношении двух стран, в первую очередь в приграничных регионах. Он тaкжe прeдпoлaгaeт coтрудничecтвo в рaзличных сферах прaвooхрaнитeльнoй дeятeльнocти, передает агентство Anadolu.
Вестник Кавказа
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