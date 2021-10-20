Главная » Новости
Азербайджан Иран

Анкара и Тегеран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Анкара и Тегеран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

В среду, 20 октября, в Тегеране состоялась встреча министров внутренних дел Ирана и Турции Ахмада Вахиди и Сулеймана Сойлу.

В ходе встречи главы ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере безопасности.

Документ предусматривает предотвращение всех видов террористических и противоправных действий в отношении двух стран, в первую очередь в приграничных регионах. Он тaкжe прeдпoлaгaeт coтрудничecтвo в рaзличных сферах прaвooхрaнитeльнoй дeятeльнocти, передает агентство Anadolu.

685 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!