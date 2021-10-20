Обвиняемых в шпионаже россиян арестовали в Турции

Граждан России, Узбекистана и Украины арестовали в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на оппозиционеров из Чечни, сообщает издание Hurriyet.

Отмечается, что под арест взяты россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали шестерых граждан России по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже.