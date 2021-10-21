Макрон сближается с Рахмоном

На прошлой неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал в Европе. В Брюсселе на встрече с лидерами Европейского союза и в ходе государственного визита в Париж он использовал свою твердую публичную позицию против "Талибана" (движение запрещено в РФ) для продолжения взаимодействия с ЕС.

The Diplomat рассказывает, что 11 октября Рахмон встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который потом написал в Твиттере: ”ЕС привержен сотрудничеству с Таджикистаном в вопросах восстановления после COVID-19, в решении афганской проблемы и изменения климата. Мы подчеркнули необходимость инклюзивного правительства в Афганистане”.

13 октября в Париже Рахмона приветствовал президент Франции Эммануэль Макрон. В центре их внимания были проблемы, связанные с Афганистаном. Макрон отметил, что ”Таджикистан имеет протяженную границу с Афганистаном и разделяет большое количество опасений с Францией”. Визит таджикского президента Макрон охарактеризовал как возможность укрепить диалог по региональной безопасности в период неопределенности и сказал, что Франция может предоставить помощь для стабилизации ситуации и внести вклад в развитие региона.

До этого Рахмон был во Франции в 2019 году, тоже по приглашению Макрона. Это был его первый визит во Францию с 2002 года. В то время "Хьюман Райтс Вотч" призвала Макрона ”оставаться верным своим принципам и публично критиковать за жестокую политику” президента Рахмона, который находится у власти в Таджикистане с 1994 года.

Позиция Душанбе по отношению к талибам больше соответствует позиции европейских столиц и даже Соединенных Штатов, чем позиция других государств региона, а также ряда мировых держав, включая Китай и Россию. Таким образом, Рахмон старается обратить на себя внимание, чтобы снова стать полезным партнером.

Таджикистан, в отличие от своих центральноазиатских соседей, по-прежнему не вступает в прямые отношения с "Талибаном". После захвата талибами Афганистана в середине августа и полного вывода сил США и НАТО всему региону Центральной Азии пришлось пересмотреть свою политику в отношении Афганистана, чтобы соответствовать новой реальности. Начали звучать осторожные призывы к ”инклюзивному” афганскому правительству для последующего признания и взаимодействия с нынешним правительством, полностью представленным "Талибаном".

Проще всего Узбекистану, который в последние годы наладил контакты с "Талибаном" в рамках содействия мирному процессу, и Туркменистану, который в последние годы также активнее взаимодействовал с "Талибаном" (как и в 1990-е годы). Даже Казахстан и Киргизия скорректировали свои усилия, несмотря на незначительные ранние контакты с талибами: в конце сентября Киргизия направила делегацию для встречи с официальными представителями талибов в Кабуле, посол Казахстана в Афганистане также встретился с местными чиновниками.

Таджикистан же не перестает критиковать талибов, что побудило и Россию, и Пакистан призвать обе стороны снизить напряженность в начале текущего месяца. Недовольство талибов Таджикистаном связано в основном с одобрением Душанбе потенциального афганского сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом, который недавно посетил таджикскую столицу для переговоров с представителями "Талибана". Встреча была организована Таджикистаном и Пакистаном, но талибы не приехали. После этого Масуд, по словам таджикских чиновников, вернулся в Афганистан. Где он сейчас, неизвестно.

У Франции в регионе нет единомышленников, поэтому она, по всей видимости, делает ставку на Таджикистан. Посмотрим, насколько полезными будут эти отношения для решения проблем Франции и Европы в Афганистане. Таджикистан занял уникальное положение, которое пока не исключает ни одного из его партнеров, но в случае острого кризиса Душанбе, возможно, не сможет удовлетворить всех союзников одновременно.

На этой неделе, после возвращения Рахмона из Франции, в Таджикистане проходят военные учения совместно с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) недалеко от афганской границы.