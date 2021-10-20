Врач Саакашвили подтвердил его готовность к госпитализации

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов к госпитализации, но неизвестно, когда это произойдет. Об этом сообщил врач политика Николоз Кипшидзе.

"Саакашвили готов к госпитализации. Детали будут обсуждаться с министерствами здравоохранения и юстиции. Узнаем завтра, послезавтра, когда его госпитализируют. Госпитализация не означает, что президент завершил голодовку", - приводит слова врача РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не известно, сколько времени проведет экс-глава государства в клинике.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.