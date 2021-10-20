В МВФ рассказали, когда начнут снижаться цены на газ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что цены на энергоресурсы в Европе снизится в 2022 году на фоне восстановления баланса спроса и предложения. Об этом заявил директор европейского департамента фонда Альфред Каммер.

"Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в действительности обусловлена одним основным фактором - ростом цен на энергию ", - сказал Каммер.

Он подчеркнул, что газ подорожал с весны 2021 года в несколько раз, что связано с нарушением цепочки поставок и несоответствием предложения и спроса.

По словам представителя МВФ, с затуханием скачков цен ожидается и падение инфляции.