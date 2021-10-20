Школы Дербента получат 40 тыс учебников до конца октября

Мэрия Дербента приобрела недостающую школьную литературу, которая поступит в учебные заведения до конца октября, сообщает пресс-служба администрации города.

"Проведя анализ общего количества учебников, имеющихся в школах города, а также выделенных республиканским министерством образования и науки, руководство Дербента решило за свой счет закупить недостающую часть учебной литературы для полного обеспечения учащихся. Все школы на основе своих планов дали нам заявки. В связи с этим потребность в учебниках должна быть исполнена на сто процентов. До конца октября поступят 40 тыс. учебников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководство города вело работу по подготовке количественного ассортимента учебной литературы на протяжении всего лета.

"Договоры на поставки учебников мы заключили с издательствами "Просвещение", "Мнемозина" и "Русское слово". В настоящее время в городе порядка 18 тысяч учащихся, у которых до 100 тысяч книг. Дополнительно к этому мы приобрели около 40 тысяч, плюс со стороны Минобра на 5-6-е классы выделено около 6 тысяч учебников. Таким образом, полностью закрывается вопрос с учебниками в школах Дербента", - приводит пресс-служба слова замглавы города Видади Зейналова.