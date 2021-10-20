Врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак

Яйца и сливочное масло являются лучшими продуктами для завтрака, сообщила РИА Новости диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина.

"В состав яиц входит более 40 витаминов – большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья: магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и т. д. В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина", - сообщила специалист.

Натуральное сливочное масло - суперфуд для нашего организма. Оно богато витаминами А, D, Е и К, а также жирными кислотами. "Сочетание этих компонентов отлично используется в антивозрастной терапии, так как они замедляют старение, помогают регенерации клеток, что улучшает рост ногтей, волос, повышает упругость кожи", - подчеркнула Цапкина.

Яйца помогают увеличить мышечную массу, избавиться от лишнего холестерина, укрепить кости и снизить жировые отложения благодаря легкоусвояемому белку. При этом не стоит забывать, что в неделю нужно съедать не больше 3-4 яиц.

Сливочное масло помогает нейтрализовать плохой холестерин, играет немаловажную роль в формировании клеток тканей и органов, улучшает работу слизистой системы. Однако употреблять его нужно умеренно, напомнила диетолог.