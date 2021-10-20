В Краснодаре к Новому году откроют свыше 80 елочных базаров

Елочные базары в Краснодаре будут работать с 15 по 31 декабря, планируется открыть более 80 таких базаров.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что места для них уже определены и нанесены на электронную карту. Точки продажи елок будут украшены праздничными вывесками и световыми гирляндами, а продавцы будут носить костюмы сказочных героев.

Елки в Краснодар привезут из питомников Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей, а также из Пермского края.

Помимо елочных базаров в кубанской столице в декабре будут открыты ярмарки новогодних украшений.