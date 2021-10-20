Саакашвили могут положить в тюремную клинику
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может быть переведен в тюремную клинику. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день состояние экс-главы государства стабильное, однако в случае ухудшения здоровья его положат в тюремную клинику.
"В случае необходимости, в случае обострения состояния он будет госпитализирован в 18 медицинское учреждение Особой пенитенциарной службы", - цитирует главу Минюста РИА Новости.
Брегадзе пояснил, данное учреждение может управлять состоянием здоровья голодающего пациента.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.
Вестник Кавказа
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