Процесс одобрения "Спутника V" дошел до финальной стадии

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что предквалификационный отбор вакцины "Спутник V" для одобрения входит в финальную стадию. Об сообщает пресс-служба российского препарата.

"Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутник V", — говорится в сообщении.

В конце сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел переговоры с генеральным директором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию российского препарата нет.