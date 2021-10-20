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Процесс одобрения "Спутника V" дошел до финальной стадии

Процесс одобрения &quot;Спутника V&quot; дошел до финальной стадии

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что предквалификационный отбор вакцины "Спутник V" для одобрения входит в финальную стадию. Об сообщает пресс-служба российского препарата.

"Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутник V", — говорится в сообщении.

В конце сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел переговоры с генеральным директором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию российского препарата нет.

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Вестник Кавказа

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