Тренер по тхэквондо стал помощником Сергея Меликова
Руководитель Дагестана Сергей Меликов назначил тренера национальной сборной по тхэквондо Болата Изутдинова своим общественным помощником. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.
Стоит отметить, что 29-летний Изутдинов является мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тхэквондо. В 2020 году он завершил спортивную карьеру.
В январе 2021 года Изутдинов стал старшим тренером молодежной сборной России по тхэквондо.
Вестник Кавказа
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