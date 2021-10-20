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Минобороны передало российским регионам почти 300 тонн кислорода для лечения коронавируса

Минобороны передало российским регионам почти 300 тонн кислорода для лечения коронавируса

Министерство обороны России по поручению президента страны Владимира Путина передало из воинских частей в региональные больницы свыше более 280 т сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов, передает РИА Новости.

"Медучреждениям 14 субъектов России уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода", - поведали в министерстве.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 094 825 человек. Справились с болезнью 7 065 712 жителей страны, умерли - 226 353.

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