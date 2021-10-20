Минобороны передало российским регионам почти 300 тонн кислорода для лечения коронавируса

Министерство обороны России по поручению президента страны Владимира Путина передало из воинских частей в региональные больницы свыше более 280 т сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов, передает РИА Новости.

"Медучреждениям 14 субъектов России уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода", - поведали в министерстве.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 094 825 человек. Справились с болезнью 7 065 712 жителей страны, умерли - 226 353.