Ферганские власти прокомментировали снос старинной мечети

Старинная мечеть в Маргилане была снесена из-за отсутствия технических возможностей реставрации, на ее месте появится другая. Об этом сообщает пресс-служба ферганской областной администрации.

В ведомстве заявили, что на стенах мечети "Ходжа Порсо", построенных из глиняного кирпича, образовались, образовались трещины, а фундамент здания просел.

"В связи с отсутствием технической возможности реставрации было принято решение по сносу здания и получено соответствующее разрешение экспертов. Согласно проекту, на его месте строится новая мечеть на 1,5 тыс мест", — сказано в сообщении.

В администрации также отметили, что руководство мечети еще в 2019 году обратилось в компетентные органы для проведения экспертизы объекта. В ноябре того же года было установлено, что здание не отвечает требованиям безопасности.

В пресс-службе заверили, что колонны и расписной потолок будут установлены на входе в новую мечеть.

Ранее стало известно, что на месте старинной мечети в Маргилане появится новая. Это вызвало значительный резонанс в обществе, а Агентство культурного наследия уже организовала служебную проверку.