Нарушители мер по коронавирусу в Москве заплатили 107 млн рублей

С начала 2021 года нарушителей мер по коронавирусу COVID-19 в Москве оштрафовали на 107 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В общей сложности за это время сотрудники ведомства составили 5105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

"Общая сумма штрафных санкций составила более 107 млн рублей. Судом приостанавливалась деятельность 373 объектов", - сказано в сообщении.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 737 784 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 544 301 житель города, умерли - 30 381.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 094 825 человек.