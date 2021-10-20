В Казахстане четверо детей отравились угарным газом

В Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей из одной семьи, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба департамента ЧС по региону.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находится девочка 2006 года. У остальных детей 2010, 2002 и 2000 годов рождения отравление средней степени тяжести.

"В семь часов утра дети поступили в больницу, родители за медицинской помощью не обращались. Состояние троих пострадавших средней тяжести, девочка пока находится в тяжелом. Все госпитализированы", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что работники ведомства неоднократно предупреждали жителей дома, где произошел несчастный случай, о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, однако хозяева проигнорировали просьбу спасателей.