Руководство "Ахмата" выразило поддержку главному тренеру команды

Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" поддерживает главного тренера Андрея Талалаева. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров по итогам состоявшегося накануне экстренного совещания.

"На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба, не шла. Руководство, наоборот, поддерживает тренера", - сказал Айдамиров.

При этом гендиректор "Ахмата" отметил, что в этом совещании не было ничего экстренного. По его словам, оно прошло тогда, когда президент клуба Магомед Даудов посчитал это нужным. "Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

Напомним, после 11 туров "Ахмат" занимает 11-место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 12 очков.