В Ингушетии ввели QR-коды

Систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий вводят в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года №49 "О введении режима повышенной готовности". Согласно обновленному документу, к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях лица будут допускаться только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия", - сказано в сообщении.

В документе также говорится, что в местах массового скопления людей и учреждениях с высокой проходимостью граждан будут организованы фильтры с дистанционной термометрией.

Также в пресс-службе отметили, что работа кафе и ресторанов, торговых центров и других организаций будет ограничена с 22:00 до 6:00 часов.