В Казахстане могут ввести новый праздник

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" выступила с инициативой учреждения в Казахстане нового праздника, посвященного бизнесменам. Его предложили отмечать 9 сентября.

Планируется, что этот день будет посвящен имеющим свой бизнес людям, которые продвигают благотворительную, социальную и этическую практику ведения бизнеса, привлекают внимание к вопросам инноваций, лидерства, а также к актуальным проблемам предпринимательства.

В самой палате заявили, что введение "дня предпринимателя будет подтверждением того, что бизнес является одной из основных движущих сил в республике, сообщает Sputnik Казахстан.

"На протяжении 30 лет независимости предпринимательское сообщество обеспечивает устойчивость экономики, активно участвует в осуществлении экономических реформ, играет большую роль в социальной жизни. Сегодня таким образом государство особо подчеркивает важную роль и значимость бизнес-сообщества в развитии страны", - отметили в НПП.