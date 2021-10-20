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Саакашвили предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы

Саакашвили предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили официально предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Соответствующую информацию распространила телекомпания "Мтавар. Архи".

"Экс-президенту уже официально предъявили обвинение", - приводит сообщение телекомпании РИА Новости.

Ранее прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес экс-главы государства по факту незаконного пересечения границы.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.

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Вестник Кавказа

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