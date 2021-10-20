Книги Северной Осетии в Российском Фонде культуры

В Российском Фонде культуры прошла презентация нескольких книжных новинок "Владикавказ. Страницы прошлого и настоящего", "Владикавказ. Память в камне и металле", выпущенных издательством "Ир", а также три книги издательства "Проект-Пресс" двухтомник "Нарты" на осетинском и русском языках, осетинский эпос ”Даредзанта” и осетинские волшебные сказки на русском языке.

Председатель Совета Северо-осетинского национального отделения Российского фонда культуры, руководитель издательства ”Ир” Казбек Таутиев рассказал, в чем заключается уникальность изданий: "Впервые во Владикавказе под одной обложкой собраны сведения обо всех памятниках и мемориальных досках, не только существующих сегодня на территории города, но и о тех, которые были в прошлом. Эта уникальная книга героях нашей истории рассказывает, кому посвящена та или иная мемориальная доска или тот или иной памятник. Каждый объект сопровождается подробной биографической справкой и фотографией.

Книга ”Владикавказ. Страницы прошлого и настоящего” другого характера. По сути, на сегодня это единственная книга, которая позволяет получить достаточно полное представление об истории города Владикавказа, начиная от создания крепости Владикавказ и до наших дней. Все этапы жизни города, его истории богато проиллюстрированы, снабжены картографическим материалом, справочным материалом. Это и перечень топонимических объектов, что когда переименовывалось в частности. Если говорить, скажем, об улицах, переулках, площадях и так далее".

Книга ”Даредзанта”, выпущенная ”Проект-пресс” уникальна в том плане, что по сути, на сегодня такого объема и такого высокого уровня издания книги, содержащей этот эпос, не было".

Глава издательства ”Проект-пресс” Жанна Козырева рассказала о том, как возникла идея выпустить книги, посвященные осетинскому эпосу: "Мы собирали материалы не один год. Нам любезно предоставил материалы Северо-Осетинский институт им. В. Абаева. Теперь, благодаря российскому Фонду культуры, эти проекты увидели свет. Мы несказанно рады этому, потому что без помощи финансовой, конечно, эти фолианты бы не вышли".

Руководитель отдела скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН, кандидат филологических наук и известный исследователь осетинской традиционной культуры рассказал: "Эпических героев, нартов, осетины воспринимают как своих предков, которые возвращают нас в эпоху первотворения. Есть в мифологии такое представление, что изначально вселенная пребывает в состоянии хаоса. Затем появляется Создатель, и сила его мысли и созданные им небожители приступают к тому, что этот изначальный хаос приводится к привычному нам порядку. Но те силы, которые действуют на начальном этапе, настолько величественны, настолько мощны, что пребывание в этом пространстве для людей невозможно. Это этап, на котором отрабатываются основы устройства мироздания, человеческого общества, когда готовятся условия для появления самого человека, настолько мощные по своему потенциалу, что освоить их в состоянии только богатыри. Богатыри и есть эти самые нарты".