Ильхам Алиев: Зангилан станет транспортно-логистическим центром Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о строительных работах в освобожденном от оккупации Зангиланском районе.

Он отметил, что благодаря строительству международного аэропорта Зангилан станет транспортно-логистическим центром Азербайджана.

"Как вам известно, в советское время в Зангилане не было аэропорта. Сейчас будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны", - сказал Ильхам Алиев.

Также глава государства подчеркнул, что в Зангилане прокладывается железная дорога, а также автодорога Горадиз-Агбанд. "Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся того, чего хотим", - добавил президент.