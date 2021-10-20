Посольство Азербайджана в России прокомментировало визит Давида Бабаяна в Москву

В посольстве Азербайджана в России отреагировали на поездку в Москву Давида Бабаяна, позиционирующего себя в качестве "министра иностранных дел" фейкового режима, созданного Ереваном на оккупированных азербайджанских территориях.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Давид Бабаян прибыл в российскую столицу, чтобы провести встречи с политическими кругами РФ.

"Посольство обратилось в соответствующие структуры Российской Федерации. Согласно полученной от российской стороны информации сообщаем, что данная поездка носила исключительно частный характер, рассматривается как неофициальная и никаких политических консультаций с данным лицом не проводилось", - сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и направлено на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся сотрудничество между Россией и Азербайджаном.