Курс биткоина обновил исторический максимум

Цена биткоина установила новый исторический максимум, поднявшись до отметки в $67. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 19:00 биткоин достиг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance $67 тыс (рост на 7%), незадолго до этого обновив свой максимум.

Предыдущий рекорд биткоин установил в апреле. Тогда стоимость криптвалюты выросла до $64,8 тыс.

Напомним, криптовалюта дорожает с середины октября - 15-го числа ее курс превысил $60 тыс, а 19-го приблизился к историческому максимуму.