Курс биткоина обновил исторический максимум
Цена биткоина установила новый исторический максимум, поднявшись до отметки в $67. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 19:00 биткоин достиг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance $67 тыс (рост на 7%), незадолго до этого обновив свой максимум.
Предыдущий рекорд биткоин установил в апреле. Тогда стоимость криптвалюты выросла до $64,8 тыс.
Напомним, криптовалюта дорожает с середины октября - 15-го числа ее курс превысил $60 тыс, а 19-го приблизился к историческому максимуму.
Вестник Кавказа
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