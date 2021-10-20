Коронавирусные ограничения ужесточили в Крыму

Руководство Крыма объявило о введении новых ограничений в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Изменения внесены в указ, который опубликован на сайте правительства республики.

Отмечается, что ограничения коснутся постояльцев отелей и посетителей общественных мест.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода. Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения", - сказано в документе.

Также с 25 октября в Крыму вводят QR-коды для посетителей общепита, клубов, спортзалов, театров, музеев и библиотек.

Помимо этого, гражданам старше 65 лет запрещено покидать места проживания, исключая случаи прямой угрозы жизни и здоровья. Работодателям необходимо перевести их на удаленный формат работы.

Стоит добавить, что ограничения не распространяются на врачей и сотрудников соцучреждений.