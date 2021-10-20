Рыбы в Карасунских озерах Краснодара станет больше

В предстоящую субботу, 23 октября, на излюбленном месте отдыха краснодарцев – Карасунских озерах – пройдет масштабный субботник.

Горожане очистят озеро от плавающего мусора, уберут его берега, а потом выпустят в воду около 4 тыс мальков карпа, белого амура и толстолобика, - передает портал Юга.ру.

"Одевайтесь по погоде, берите с собой хорошее настроение и приходите! Мешками, перчатками и положительными эмоциями мы обеспечим! Маленьким помощникам необходимо взять с собой ведерки для выпуска рыбки", - написали в Instagram волонтерского проекта Street fishing роганизаторы мероприятия, добавив, что принять участие в уборке и зарыблении озера могут все желающие.