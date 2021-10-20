В Москве оценили важность контактов с талибами

Вице-премьер правительства талибов (запрещенное в России движение) Абдул Салам Ханафи заявил, что участники встречи "в московском формате" признали важность контактов с талибами.

"Также все страны-участницы встречи поддержали тесное взаимодействие с новым правительством в Афганистане", - добавил Ханафи.

Напомним, что в Москве проходит встреча "московского формата" по Афганистану, по итогам которой будет принято совместное заявиление. В ней принимают участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.