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Азербайджан готовится к заселению "умных сел" Карабаха

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом создания "умного села" в ходе визита в Физулинский район на этой неделе
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом создания "умного села" в ходе визита в Физулинский район на этой неделе

В связи с подготовкой Азербайджана к возвращению своих граждан на территории, освобожденные от оккупации в ходе прошлогодней войны, Баку принял на вооружение концепцию развития "умных сел", которая предусматривает использование небольшими сообществами новейших цифровых технологий, включая автоматизацию и возобновляемые источники энергии, пишет журналист Гейдар Исаев в статье для Eurasianet.

Правительство Азербайджана занималось изучением этой концепции еще до войны: Государственная программа социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы предусматривала создание двух пилотных проектов "умных сел". Но основное развитие эта идея получила после войны, в ходе которой Азербайджан освободил более 8 тысяч квадратных километров территории в Карабахе и вокруг него – большую часть земель, потерянных в результате оккупации армянскими войсками во время Первой Карабахской войны 1990-х годов. Тогда более 600 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома; многие из них теперь надеются вернуться.

В феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первый проект "умного села" будет реализован в Агалы Зангиланского района. В сентябрьском он заявил что первые перемещенные лица вернутся в село уже к концу этого или в начале следующего года. 17 октября президент заложил первый камень в фундамент еще одного умного села в Физулинском районе - Довлетъярлы.

Министерство сельского хозяйства страны пояснило, что в "умных селах" сельское хозяйство будет основано на современных технологиях, совместном управлении и контроле, но эта концепция выходит за рамки простых методов ведения сельского хозяйства. Концепция включает в себя "умное" уличное освещение, дома, устойчивые к холоду и теплу, утилизацию бытовых отходов, установку гидро- и солнечных электростанций и использование биогаза.

Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, Ильхам Алиев отметил, что только в этом году правительство страны потратит $1,3 миллиарда на строительство "умных городов и сел".

Азербайджанские СМИ широко освещали концепцию "умных сел", подчеркивая, что автоматизация снизит потребность в человеческом труде. Но аналитики расходятся во мнениях о том, оправдан ли энтузиазм правительства по поводу "умных сел". Так, экономист Губад Ибадоглу считает, что вместо "умных сел" правительство могло бы реализовать проекты сел или муниципалитетов, характеризующихся подотчетностью и прозрачностью.

Внимание также было обращено на другой аспект планов правительства по восстановлению Карабаха: расширение системы "агропарков" страны. Агропарки - это поддерживаемые государством комплексы объектов недвижимости, направленные на развитие области сельского хозяйства, первый из которых был создан в Азербайджане в 2012 году. На данный момент в стране открыто уже 49 агропарков. "Агропарки в Азербайджане являются устойчивым бизнесом, потому что правительство создает всю необходимую инфраструктуру и предоставляет им субсидии для работы", - сказал Ибадоглу Eurasianet.org.

Правительство заявило о своей заинтересованности в увеличении числа агропарков в Карабахе вскоре после окончания прошлогодней войны. В марте министерство экономики сообщило телеканалу Space TV, что "изучается вопрос создания агропарков на освобожденных территориях и готовятся предложения". Хотя никаких подробностей не сообщалось, во время визита Ильхама Алиева в Джебраильский район президента проинформировали о строительстве нового агропарка площадью 50 гектаров.

Другие аналитики подчеркивают потенциальную эффективность выбранной правительством модели развития. Концепция "умного села" позволит организовать все государственные службы в Карабахе в единую централизованную систему, сказал экономист Эльмир Сафарли. "А это, в свою очередь, создаст условия для внедрения сильных технологических проектов в регионе и облегчит приток инвестиций в Карабах в будущем", - добавил Сафарли.

"В то время как Азербайджан сталкивается с проблемами при реализации концепции "умного села" (и связанной с ним концепции "умного города"), Карабах - идеальное место для экспериментов, - написал урбанист Анар Велиев в статье для Бакинского научно-исследовательского института. - Вся территория разорена, инфраструктуры сейчас нет; поэтому нужно строить с нуля и внедрять определенные виды инноваций, - написал он. - При этом в первую очередь следует учитывать потребности и запросы населения".

После войны правительство объявило о проведении масштабного опроса среди перемещенных лиц, чтобы выяснить, сколько из них заинтересовано в возвращении в регион и чем бы они хотели там заниматься. Результаты опроса пока не обнародованы, но Бахтияр Асланов, исследователь и национальный координатор немецкого фонда имени Бергхофа, который сам был вынужденным переселенцем после первой войны, сказал, что отношение к концепции "умного села", похоже, меняется: "Сначала люди не были уверены в успехе этой идеи, отчасти потому, что эта концепция нова для азербайджанского общества, но также и потому, что большинство представляли свои дома такими же, какими они покинули их 30 лет назад".

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Вестник Кавказа

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