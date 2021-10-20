Татарстан отказался вводить нерабочие дни

Руководство Татарстана не будет вводить режим нерабочих дней с 23 октября, несмотря на критическую ситуацию по коронавирусу, сообщает пресс-служба главы республики

"С учетом мер, уже принятых в республике Татарстан с 11 октября принято решение не вводить выходные дни с 23 октября", - сказано в сообщении.

При этом глава республики Рустам Минниханов поручил оперштабу и региональному управлению Роспотребнадзора вести анализ эпидобстановки и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. Он также поручил продолжить деятельность по увеличению темпов вакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по коронавирусу замечена в нескольких регионах, в том числе в Татарстане. Также она отметила, что в республике низкие показатели коллективного иммунитета.