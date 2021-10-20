"Талибан" оценил встречу в Москве

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) дали оценку прошедшей сегодня в Москве встрече.

По словам вице-премьера правительства талибов, главы делегации Абдула Салама Ханафи, переговоры прошли хорошо. "Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере", - цитирует его РИА Новости.

Представитель талибов также отметил, что движение ценит и приветствует инициативу России. "У нас была очень хорошая встреча", - добавил Ханафи.

Ранее сегодня в Москве состоялось заседание по афганскому урегулированию, в котором приняла участие делегация талибов. Это первый визит представителей группировки в Россию после их прихода к власти в Афганистане в августе.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.