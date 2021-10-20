Посетителей клиники в центре Тбилиси прививали от гриппа витамином C

В одной из клиник Тбилиси врачи прививали пациентов от гриппа витамином C. Об этом сообщили сами граждане, пришедшие туда вакцинироваться.

По данным местных СМИ, речь идет о клинике Гогелия, которая находится в центре города.

По словам горожан, они пришли в клинику, чтобы сделать четырехкомпонентную вакцину против гриппа дорогостоящим французским препаратом, и заплатили за это 75 лари. Один из пациентов попросил показать ему упаковку от вакцины, на что получил категорический отказ и приказ немедленно покинуть клинику. Это еще больше укрепило подозрения пациентов в недобросовестности медперсонала, и они вызвали полицию.

Еще до приезда сотрудников правоохранительных органов медперсонал в спешном порядке покинул здание. В ходе осмотра кабинета полицейские обнаружили, что вместо вакцины пациентам вводили витамин С, который никак не защищает от гриппа.

В Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии фактически подтвердили факт мошенничества, подчеркнув, что у клиники Гогелия не было разрешения и сертификата на иммунизацию, передает "Sputnik Грузия".

Ранее сегодня глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о старте вакцинации от сезонного гриппа в стране. Прививку могут поставить представители целевых групп в поликлиниках по месту жительства.