Жители Казахстана помогут Грузии в развитии туризма

Национальная администрация туризма Грузии организовала для 12 казахстанских туроператоров инфотур по известным курортам страны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Казахстан - один из важнейших целевых рынков для привлечения туристов. Цель этого тура - популяризация грузинского туризма на казахстанском рынке, что поможет заинтересовать широкую аудиторию", - цитирует пресс-служба руководителя управления по стимулированию международного туризма Национальной администрации туризма Марину Боджгуа.

Отмечается, что организаторами тура выступили Национальная администрация туризма при поддержке авиакомпании Air Astana совместно с департаментом туризма и курортов Аджарии.

"В Грузию прибыли представители крупнейших туристических компаний Казахстана. Мы начали тур из Батуми, посетили разные санатории, а также горные курорты; в Тбилиси встретились с людьми, работающими в гостиничном бизнесе, туризме, представителями турфирм. Мы хотим увеличить туристические потоки между Казахстаном и Грузией в зимний период", -подчеркнула работник Air Astana Камила Жалаубаева.

Участники инфотура посетили Батуми, Цхалтубо, Саирме, Боржоми, Бакуриани, Уплисцихе, Мухрани и Гудаури. Также казахстанские и грузинские тур-операторы обменялись контактами и запланировали совместные туры.

По данным администрации туризма, с начала года Грузию посетили свыше 48 тыс жителей Казахстана, что на 303,9% больше чем за аналогичный период 2020 года.