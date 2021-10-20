Турция поможет Нигерии в борьбе с терроризмом

Турция готова оказать поддержку Нигерии в борьбе с террористами, вооруженными бандами и пиратами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Абудже.

"Сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности усилится. Мы готовы поделиться всеми возможностями оборонпрома Турции с дружественной Нигерией", - сказал турецкий лидер.

Он отметил, что у Турции богатый опыт в сфере борьбы с преступными организациями.

Кроме того, Эрдоган проинформировал своего нигерийского коллегу об угрозе террористической организации Фетхуллы Гюлена. "Террористы Гюлена орудуют и в Нигерии", - цитирует его агентство Anadolu.

Помимо этого, президент Турции напомнил, что товарооборот с Нигерией по итогам 2020 года достиг $2 млрд.

В свою очередь, Мохаммаду Бухари сообщил о подписании с Турцией соглашений в сфере энергетики, оборонной промышленности, добычи полезных ископаемых и углеводородов.