Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Отмечается, что глава республики и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село" в населенном пункте Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями в воинской части государственной погранслужбы в Зангиланском районе.

Затем президент и первый вице-президент Азербайджана приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан".

Также Ильхам и Мехрибан Алиевы Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района.