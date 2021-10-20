Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангилан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.
Отмечается, что глава республики и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село" в населенном пункте Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями в воинской части государственной погранслужбы в Зангиланском районе.
Затем президент и первый вице-президент Азербайджана приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан".
Также Ильхам и Мехрибан Алиевы Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района.
Вестник Кавказа
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