Путин утвердил неделю нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Президент подписал Указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года", - сказано в заявлении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. По ее словам, те регионы, где ситуация наиболее сложная, должны получить возможность сделать это ранее - с 23 октября.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 094 825 человек. Справились с болезнью 7 065 712 жителей страны, умерли - 226 353.