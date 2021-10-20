Станция МЦД "Каланчевская" сменит свое название

Станция МЦД-2 "Каланчевская" будет носить название "Площадь трех вокзалов", сообщает официальный Telegram-канал городского департамента транспорта.

"Большая часть москвичей поддержали вариант "Площадь трех вокзалов". И именно такое название получит новый вокзал после открытия в 2023 году. Он будет принимать поезда МЦД-2, а в будущем и МЦД-4. Площадь хаба превысит 4,5 тыс кв м, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тыс человек в сутки", - цитирует пресс-служба замглавы Москвы Максим Ликсутов.

За вариант "Каланчевская" проголосовали 39% респондентов на портале "Активный гражданин", за "Площадь трех вокзалов" - 52%, вариант "Это должны решать специалисты" получил 9% голосов.

"Площадь трех вокзалов" - так вы решили назвать новую станцию D2 у Комсомольской площади. В голосовании за имя станции на "Активном гражданине" участвовало более 235 тыс. человек, это одно из самых популярных голосований по количеству участников", - сказано в сообщении.